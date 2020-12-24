Алиев инициировал увеличение военных расходов в бюджете Азербайджана

https://static.news.ru/photo/65f66e00-45ee-11eb-a8a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 декабря заявил, что страна будет и дальше усиливать свою армию. По словам главы государства, он инициировал увеличение военных расходов в бюджете на 2021 год.

Траты указанного характера в будущем году на 550 млн долларов превысят расходы за прошлый. В проекте азербайджанского бюджета на 2021-й значатся расходы на оборону и укрепление безопасности на уровне 2,7 млрд долларов.

Как подчеркнул Алиев во время посещения Губадлинского и Зангеланского районов Нагорного Карабаха, республика будет и дальше заниматься усилением армии. Бюджет следующего года пока находится на этапе обсуждения.

По моей инициативе военные расходы увеличиваются. В первую очередь потому, что в ходе войны мы использовали много оружия и боеприпасов, это надо восполнить. В то же время планируется и в дальнейшем приобретать современную технику, — цитирует Алиева РИА Новости.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

Как ранее передавал NEWS.ru, 21 декабря министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили выполнение трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.