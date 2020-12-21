Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/0675926c-438c-11eb-8d84-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi/Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan/facebook.com

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили выполнение трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Министры обменялись мнениями по поводу выполнения трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также повестки дня двустороннего сотрудничества, — сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

Уточняется, что министры также уделили внимание региональным вопросам, «представляющим взаимный интерес».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

Как писал NEWS.ru, в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год указано, что на восстановление сёл и городов в Карабахе, а также на создание на этих территориях современной инфраструктуры планируется выделить 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд). Законопроект бюджета внесён в парламент страны.