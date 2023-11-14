АКРА отозвало кредитные рейтинги Белоруссии АКРА отозвало кредитные рейтинги Белоруссии из-за выплат по евробондам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитные рейтинги Белоруссии, сообщается на официальном сайте. По данным РБК, причиной стали проблемы с выплатами по евробондам, купленным российскими инвесторами. Соответствующие рейтинги были отозваны еще 9 ноября, однако обнародование решения произошло лишь сегодня.

АКРА отзывает ранее присвоенные правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+ (прогноз по кредитным рейтингам «Развивающийся»), а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте — B без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам, — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что при принятии решений использовалась информация «надлежащего качества и достоверности». АКРА не оказывало правительству республики дополнительных услуг. РБК при этом уточнил, что выплаты по купонам российские инвесторы не получали более года.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ выплатило в полном объеме купон по суверенным европейским облигациям со сроком погашения в 2028 году. Общая сумма составила 13,4 млрд рублей.