Минфин выплатил купон по евробонду на 13,4 млрд рублей Минфин выплатил купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году

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Министерство финансов России выплатило в полном объеме купон по суверенным европейским облигациям со сроком погашения в 2028 году, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Отмечается, что выплаты производились в рублях, общая их стоимость составила 13,4 млрд рублей (~$159,4 млн).

Минфин России информирует: средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 13,4 млрд рублей получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве подчеркнули, что после произведения выплат все обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ были исполнены в полном объеме.

В июне 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу РФ.

В октябре Минфин РФ в полном объеме выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году. Платежный агент «Национальный расчетный депозитарий» получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей ($84,4 млн).

Позднее президент России Владимир Путин обязал юрлица, имеющие обязательства по еврооблигациям, выпустить замещающие бумаги до 2024 года. При этом заемщики имеет право выпускать замещающие облигации неограниченное количество раз, а объем их выпуска должен быть аналогичен объему непогашенных еврооблигаций.