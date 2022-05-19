А Пашинян не уйдет? Протесты в Армении могут скоро закончиться Более трёх недель армянская оппозиция пытается добиться гражданского неповиновения в стране

Фото Асатур Есаянц/РИА Новости

В Ереване возобновились оппозиционные протесты. Противники премьер-министра перекрыли ключевые улицы в разных районах армянской столицы, организовали шествие в её центр. Оппозиционеры требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче государственных интересов. По их мнению, политика премьер-министра ведёт к потере Карабаха для Армении. Страсти противников Пашиняна подогрели сообщения в Telegram-каналах о том, что премьер-министр мог обратиться к Москве с просьбой о вводе войск ОДКБ. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в четверг назвал эти новости «лживой информацией». Эксперты предположили, что оппозиция пыталась использовать этот слух, чтобы надавить на руководство страны. Чем закончится очередной протестный виток в Армении — в материале NEWS.ru.

Акции протеста в Армении продолжаются уже более трёх недель. Их участники требуют отставки премьера после его заявления о том, что международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса Карабаха и что следует больше озаботиться гарантиями безопасности армян, проживающих в регионе.

Никол Пашинян Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Главным лозунгом оппозиции, которым её представители встретили премьер-министра даже в парламенте, стало обвинение: «Никол — ты предатель!» Этот лозунг протестующие скандируют на всех нынешних акциях, в том числе у резиденции и у дома Пашиняна. Накануне, выкрикивая эту фразу, группа молодёжи на станции «Еритасардакан» ненадолго заблокировала движение поездов в метрополитене. Всего в эти дни, по данным полиции, было задержано 364 человека.

Оппозиция прилагает все силы, чтобы не только отправить власти в отставку, но и сорвать заключение мирного соглашения с Баку и процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, важность которых не раз подчёркивали как в Москве, так и в Брюсселе.

Палаточный городок, который противники Пашиняна стали устанавливать в центре Еревана, вызвал у многих ереванцев аналогии с киевским Майданом. Но, по мнению армянских экспертов, оппозиционеры не стремились достичь такого символизма, они просто укрывались от холодной погоды в ночное время, пришедшей в Ереван в начале мая.

И по масштабам ереванский протест существенно уступает киевскому — в самые кульминационные дни на улицы армянской столицы выходило не более 40–50 тысяч человек, рассказал NEWS.ru руководитель центра Стратегических исследований Грант Мелик-Шахназарян.

Оппозиция вообще себя ведёт, если так можно сказать, культурно. Нет никаких радикальных акций. Она не собирается захватывать здания. Вся её надежда на то, что как можно больше граждан выйдет на улицу, начнётся масштабное гражданское неповиновение, после которого власти уже должны будут просто уйти в отставку. Но такой массовости нет. Да, протесты растут, каждый вечер на митинги собираются несколько десятков тысяч человек, но этого недостаточно для парализации ситуации в стране, — уточнил он.

На взгляд Мелик-Шахназаряна, лидеры оппозиции и не рассчитывают на скорую смену власти в Армении. Конституция исключает объявление премьер-министру вотума недоверия в течение года после выборов в парламент, то есть до 1 августа 2022 года. Сейчас идёт подготовка к будущим акциям протеста, когда не будет правовых преград для смещения Пашиняна. После 1 августа громче могут зазвучат не только претензии к процессу мирного урегулирования с Азербайджаном, но и обвинения в социально-экономических провалах правительства, полагает ереванский эксперт. Он напомнил, что даже нынешние протесты показали, что у жителей страны накопились эти обвинения и Пашинян уже «не пользуется доверием тех слоёв населения, которые его поддерживали даже ещё в прошлом году».

Асатур Есаянц/РИА Новости

Оппозиция, как создаётся впечатление, видит приемлемым для себя финалом досрочные парламентские выборы, предположил в беседе с NEWS.ru заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

Но возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, прошлогодние досрочные парламентские выборы показали, что правящая партия «Гражданский договор» ещё очень популярна. Во-вторых, оппозиция состоит из двух колонн: блока «Честь имею» Артура Ванецяна, который сейчас пытается стать первой скрипкой в протестах, и блока «Армения» Роберта Кочаряна. В итоге новые выборы могут привести вновь к торжеству Пашиняна, — сказал политолог.

По мнению Владимира Новикова, оппозиция уже допустила серьёзную ошибку в недавнем прошлом, когда в конце 2020-го и в первой половине 2021 года согласилась на досрочные выборы, которые прошли в прошлом году. Она не смогла отстоять свой вариант выхода из кризиса. Он заключался в отставке Пашиняна и Национального собрания, в формировании временного коалиционного правительства во главе с теми, кто не собирается участвовать в выборах, в проведении выборов только через год. Этот вариант развития события мог бы привести к успеху оппозиции, убеждён эксперт. Но сегодня армянские власти, судя по всему, на ещё одни досрочные выборы не пойдут.

Пашинян остаётся верен своей прежней защитной тактике: поражение в 44-дневной войне осенью 2021 года, на его взгляд, стало следствием слабого правления прежних президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, допустивших значительное ослабление страны и её армии. Но, как отмечают эксперты, с каждым годом этот аргумент слабеет — уже и от нынешних властей ожидают существенного усиления вооружённых сил. Это требование всё чаще выдвигают оппоненты Пашиняна, критикуя его за согласие подписать с Азербайджаном мирный договор на предложенных условиях.

Оппозиция, испробовав все мыслимые мирные средства борьбы с властью, оказалась в тупике, отметил в беседе с NEWS.ru ереванский политолог Эдгар Аракелян.

Люди им просто не верят. Такие лидеры оппозиции, как Кочарян и Саргсян, предлагают лозунги в борьбе с Пашиняном о спасении Карабаха, Армении, экономики страны. Особенно многих людей удивил их лозунг: вернём назад награбленное властями! Но ведь на всё это, как говорят жители страны, у них было 20 лет, которые они потратили впустую, тем более это касается коррупционных вопросов. Даже к власти они пришли, используя конфликт в Карабахе, на критике Левона Тер-Петросяна, который предлагал решение конфликта. Но они убедили общество, что их решение лучше, а в итоге оказалось всё наоборот. Сегодня они пытаются добиться отставки премьер-министра тем же способом, каким действовал в своё время сам Пашинян против них. Но эти люди, не отличающиеся креативом, не в силах повторить его успех. Эдгар Аракелян армянский политолог

Эдгар Аракелян напомнил об особенности такой небольшой страны, как Армения, — люди многое друг о друге знают, например, как богатели близкие и родственники Кочаряна и Саргсяна в годы их правления, когда страна в целом беднела. Больше, чем в эти дни, оппозиционеры не смогут привлечь людей к протестам — сторонников у них мало, их основную часть составляют работники многочисленных компаний, которые молва связывает с бывшими президентами страны, и выходцы из Карабаха, убеждён ереванский эксперт. Он предложил прогноз: протестные акции оппозиция окончательно свернёт 21 мая, официально объяснив это стартом в Ереване столь ответственного и важного для всей страны международного турнира — чемпионата Европы по боксу. На самом деле лидеры оппозиции просто воспользуются спортивным мероприятием, чтобы попытаться сохранить своё лицо.