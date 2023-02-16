100 тонн помощи пострадавшим: Турция и Армения все ближе к миру Но хорошие отношения Анкары и Еревана вряд ли возможны без урегулирования армяно-азербайджанских проблем

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Проблему беспрепятственного передвижения граждан третьих стран через армяно-турецкую границу нужно решить до начала турсезона-2023, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян сразу после исторической встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 15 февраля. Официальные переговоры прошли впервые с момента разрыва дипломатических отношений между Арменией и Турцией в 1993 году. Хотя стороны давно говорят о желании наладить связи, процесс не продвигался в том числе из-за армяно-азербайджанского урегулирования, так как Анкара поддерживает Баку. Однако на прошлой неделе через закрытую более чем 30 лет границу проехали грузовики с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции. Можно ли считать, что это стало толчком на пути к примирению, и надолго ли это потепление?

Армянские жесты доброй воли

Переговоры глав внешнеполитических ведомств 15 февраля прошли настолько позитивно, что Чавушоглу назвал Армению «братской страной», а имя своего коллеги произнес без ошибок — Арарат. Хотя раньше бывали случаи, что на турецком ТВ намеренно отказывались называть армянского министра по имени из-за споров о принадлежности одноименной горы. Он был и Арабатом, и Азаратом, но только не Араратом.

Отношения между странами обострились еще три десятилетия назад. Причинами разлада тогда стали несколько факторов. Во-первых, Анкара поддерживает Баку в конфликте с Ереваном, в том числе и во время первой и второй войн в Карабахе. Во-вторых, болезненный для обеих стран вопрос международного признания геноцида армян в 1915–1916 годах в Османской империи по сей день вызывает множество разногласий.

Официальной дипломатии между Арменией и Турцией все последние десятилетия не было, оставалась лишь «футбольная», и то эпизодически. Так, сборные по футболу двух стран попали в одну группу отборочного цикла чемпионата мира по футболу в 2010 году. Тогда же президент Турции Абдулла Гюль и лидер Армении Серж Саргсян обменялись взаимными визитами, но на этом, по сути, контакты и закончились.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Все изменилось после второй Карабахской войны в 2020 году, в результате которой территории Карабаха вошли в состав Азербайджана. Пока Баку и Ереван проводили встречи, пытались прийти к общему знаменателю в вопросах подписания мирного договора, обсуждали делимитацию и демаркацию границы и разблокирование коммуникаций, договориться с армянской стороной пыталась и Турция. В начале 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией — зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Однако значимых подвижек достичь не удалось и спустя еще несколько встреч.

Причины нынешнего прогресса в отношениях Анкары и Еревана во многом кроются в жестах доброй воли со стороны Еревана. Армения в числе первых направила 100 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от подземных толчков на юго-востоке Турции — на прошлой неделе через КПП «Алиджан» впервые за несколько десятилетий проехали пять грузовых машин с гуманитарной помощью и спасателями.

«Это символический шаг, и раз начало положено, то нужно двигаться дальше», — отметил Арарат Мирзоян на встрече с турецким коллегой.

Наша встреча обусловлена бедствием, унесшим множество жизней. Однако, находясь в Турции в этот трудный момент, подтверждаю готовность Армении установить мир в регионе, восстановить дипотношения и полностью открыть границу, — заявил Мирзоян.

Он вспомнил о разрушительном землетрясении в Спитаке в 1988 году, во время которого Анкара также направляла помощь Еревану. После переговоров в Анкаре Мирзоян отправился в Адыяман, где сейчас работают в том числе и армянские спасатели.

Хочу поблагодарить вас за данный визит, считаю, что он важен. Армения протянула нам руку дружбы в такой сложный момент, — сказал Чавушоглу.

Фото: mfa.am

Конечно, помощь со стороны Еревана не столь значительна по объему. Кроме того, не все в Армении поддерживают решение помочь туркам. Армянская оппозиция, например, обвинила правительство в том, что оно «зашло слишком далеко», и назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна «турком».

Досталось и Мирзояну. По словам оппозиционных политиков, вместо того чтобы ехать на переговоры с азербайджанскими коллегами при посредничестве Москвы и решать вопрос Лачинского коридора, Мирзоян «фотографируется на фоне Ататюрка». Впрочем, армянская оппозиция, которая рада любому поводу уесть правительство Пашиняна, готова во всем видеть плохое.

Между тем, по мнению Анкары, потепление отношений пойдет на пользу всему Южному Кавказу.

На Южном Кавказе продолжается процесс нормализации отношений. Мы убеждены, что налаженное в эти дни сотрудничество поспособствует этому процессу. Процессы нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном будут способствовать установлению стабильности в регионе и его процветанию, — сказал Чавушоглу.

Это задевает интересы Москвы?

Очень многие в Армении не ждут ничего хорошего от сближения с Турцией. Армянские власти продолжают свою протурецкую политику, которая обслуживает исключительно интересы Турции, заявил NEWS.ru депутат крупнейшей армянской оппозиционной партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

По его словам, визит армянского министра в Анкару — лишь намеренное «пускание пыли в глаза».

Не считаю, что этот процесс является налаживанием отношений, потому как налаживать отношения нужно исходя из своих интересов. Турция устами Азербайджана выставляет условия о том, что Армения должна, к примеру, перестать политизировать геноцид армян. Или же Армения должна согласиться на добровольное расчленение, согласившись на запуск Зангезурского коридора, который интересен и Анкаре, — заявил Абовян.

По словам армянского политика, сближение позиций Турции и Армении напрямую задевает интересы Москвы, так как это один из элементов по ослаблению российского влияния в регионе. Он отметил, что Анкара — представитель Запада в Южно-Кавказском регионе, ключевой игрок НАТО.

Фото: mfa.am Визит Арарата Мирзояна в Турцию

Глобальное устранение Армении как геополитического игрока — элемент глобальной игры противостояния Запада и Востока, это антироссийский тренд. Надеемся, что российские коллеги осознают: выгоды якобы партнерства Турции могут обернуться очень серьёзными проблемами, — отметил Абовян.

При этом азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в беседе NEWS.ru, наоборот, подчеркнул, что Мирзоян использовал ситуацию в своих интересах и, вероятно, попытается сделать все, чтобы и дальше оставить открытым КПП на армяно-турецкой границе. Но тут могут возникнуть определенные проблемы.

Позиция Турции не поменялась, о полноценной нормализации отношений можно утверждать только после прогресса на армяно-азербайджанском треке. Армянская сторона накануне подготовила свои предложения по мирному договору. Скорее всего, они были озвучены в Турции. Но важно, что Армения озвучивает неприемлемые условия для Азербайджана, а следовательно, и для Турции, — сказал Велизаде.

Армения нужна Турции

Но пока Армения и Азербайджан спорят друг с другом, Турции, кажется, совсем не до этого. В Анкаре сейчас озабочены больше своими проблемами и ликвидацией последствий землетрясения, заявил NEWS.ru политолог Амур Гаджиев.

По его словам, жесты доброй воли — привычная практика в сложных гуманитарных ситуациях.

Межгосударственные отношения, конечно, сохранятся, но каких-то заметных сдвигов в сторону нормализации двусторонних отношений не будет, потому что на то есть множество факторов, которыми пренебречь невозможно. Однако какой-то положительный эффект от этого всего, несомненно, будет, — сказал Гаджиев.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Политолог отметил, что Анкаре также выгодно налаживание отношений с Арменией. По его словам, Турция — восходящая региональная держава, ее влияние в регионе увеличивается.

Когда есть такие амбиции, большую роль начинают играть транспортные маршруты. Взаимодействие с братским Азербайджаном упирается в армянский клин. Турция размышляет над тем, как бы преодолеть его и открыть пути. Военным способом точно невозможно, это будет чревато негативными последствиями. Поэтому нужны только мирные переговоры, — заявил Гаджиев.

Такие встречи и контакты, особенно в условиях отсутствия дипломатических отношений, определенно, могут иметь позитивные последствия. Однако ожидать действительного прорыва в отношения в отношения Анкары и Еревана все-таки не стоит. Турецкое правительство не раз говорило, что отношения Анкары и Еревана напрямую зависят от отношений Баку и Еревана. При таких обстоятельствах армянским властям важно сосредоточить свое внимание прежде всего на разработке мирного документа с Баку.