Звезда «Фантастических тварей» попал в реестр сексуальных насильников

Актёр Кевин Гатри, исполнивший роль одного из подручных злого мага Грин-Де-Вальда в обеих частях кинофильма «Фантастические твари и где они обитают», ближайшие три года проведет в тюрьме, а также будет внесён в реестр сексуальных насильников. Об этом сообщает BBC.
Гатри был
На суде Гатри категорически отрицал свою вину, однако проведённая экспертиза показала наличие его ДНК на нижнем белье пострадавшей. Это стало ключевым доводом обвинения, в результате чего суд приговорил актёра к трём годам лишения свободы, а также внесению его в реестр сексуальных насильников.
Это не первые потери в касте актёров серии фильмов «Фантастические твари и где они обитают». Ранее, из-за судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Хёрд из проекта исключили Джонни Деппа, исполнявшего одну из ключевых ролей — мага Грин-Де-Вальда. Его заменит датский актёр Мадс Миккельсен.