Звезда «Фантастических тварей» попал в реестр сексуальных насильников

https://static.news.ru/photo/2cff063c-b567-11eb-88e0-96000091f725_660.jpg Кевин Гатри Фото: imago stock&people/Global Look Press

Актёр Кевин Гатри, исполнивший роль одного из подручных злого мага Грин-Де-Вальда в обеих частях кинофильма «Фантастические твари и где они обитают», ближайшие три года проведет в тюрьме, а также будет внесён в реестр сексуальных насильников. Об этом сообщает BBC.

Гатри был осужден за преступление, которое совершил в 2017 году. Тогда он и его коллега по актёрскому цеху Скоттом Ридом договорились о встрече с 29-летней женщиной в одном из баров Глазго. Однако, незадолго до назначенного времени, женщину привёз домой к Риду таксист, сообщивший, что та себя плохо почувствовала. Гатри, находившийся в тот момент в гостях у Рида, заявил, что посидит с женщиной, которой они помогли лечь на кровати. После этого актёр начал домогаться до девушки, а затем, воспользовавшись её состоянием, несколько раз совершил с ней половой акт.

На суде Гатри категорически отрицал свою вину, однако проведённая экспертиза показала наличие его ДНК на нижнем белье пострадавшей. Это стало ключевым доводом обвинения, в результате чего суд приговорил актёра к трём годам лишения свободы, а также внесению его в реестр сексуальных насильников.

Это не первые потери в касте актёров серии фильмов «Фантастические твари и где они обитают». Ранее, из-за судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Хёрд из проекта исключили Джонни Деппа, исполнявшего одну из ключевых ролей — мага Грин-Де-Вальда. Его заменит датский актёр Мадс Миккельсен.