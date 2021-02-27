Звезда «Универа» рассказала, чем зарабатывала до начала актёрской карьеры

https://static.news.ru/photo/f63cbb2c-79ce-11eb-bc8b-96000091f725_660.jpg Наталья Рудова Фото: rudovanata/instagram.com

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова рассказала в Instagram о том, как приехала в Москву, чтобы реализовать мечту об актёрской карьере.

Она отметила, что у неё с собой было всего пять тысяч рублей, поэтому пришлось зарабатывать на жизнь в качестве продавца-консультанта. График работы был очень удобным, чтобы ходить по различным кастингам.

Когда Рудову повысили и предложили перейти в офис, она отказалась и сделала выбор в пользу карьеры актрисы, хотя «её тогда ещё не было».

Это было сложное решение и одновременно простое. Сложное потому, что это стабильность, простое потому, что «Мечта не обсуждается»! — написала она.

По словам актрисы, буквально через неделю после отказа от работы в офисе она получила свою первую главную роль.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудова раскрыла правду о своей беременности. По словам 37-летней актрисы, она никогда не была беременной. По поводу видео, ставшего причиной слухов об «интересном положении», она пояснила, что животик появился от переедания. И поскольку ролик появился в Сети, она решила потроллить ситуацию.