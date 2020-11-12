Звезда «Теории большого взрыва» рассказала о сценах секса с экс-бойфрендом

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Американская актриса Кейли Куоко рассказала о съёмках постельных сцен в сериале «Теория большого взрыва» с Джонни Галэки. Девушка не только играла возлюбленную персонажа Галэки, но и встречалась с артистом в реальной жизни.

Куоко рассталась с ним после съёмок первых двух сезонов «Теории большого взрыва», но в сериале артисты продолжали играть возлюбленных.

Когда мы расстались, очевидно, это был болезненный момент, но я помню те недели, когда [сценарист] Чак Лорри начал писать эпизоды, в которых у наших персонажей был секс чуть ли не каждую секунду, — рассказала актриса в подкасте Armchair Expert.

Она уверена, что Лорри делал это специально, чтобы подшутить над бывшими возлюбленными. Куоко призналась, что влюбилась в Галэки во время работы над первым эпизодом сериала, но в тот момент актёр был в отношениях. Актриса подчеркнула, что после расставания с партнёром по сериалу, она сумела сохранить с ним близкие дружеские отношения.