Вышел трейлер фильма «Парни в группе»

https://static.news.ru/photo/9df2aa5e-ed23-11ea-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Парни в группе». Картина стала продюсерским проектом Райана Мёрфи, известного как создатель сериала «Американская история ужасов».

Лента рассказывает о компании друзей-геев в Нью-Йорке 1960-х годов, которые собираются в квартире, чтобы отметить день рождения одного из мужчин. В процессе они затевают игру, которая в итоге грозит разрушить между ними дружбу.

В проекте снялись Закари Куинто, Мэтт Бомер, Эндр Рэннеллс, Брайан Хатчинсон и Джим Парсонс, известный по сериалу «Теория Большого взрыва».

Премьера состоится 30 сентября 2020 года.

Ранее Райан Мёрфи сообщил, что октябре возобновятся съёмки десятого сезона сериала «Американская история ужасов». Производство новых серий пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.