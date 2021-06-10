Звезда «Шрека» сыграет в одном сериале семь персонажей

https://static.news.ru/photo/a2b0b900-ca90-11eb-a290-96000091f725_660.jpg Майк Майерс Фото: Uber Eats/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадскому актёру и сценаристу Майку Майерсу предстоит сыграть сразу семерых персонажей в новом комедийном мини-сериале Netflix «Пентавират», передаёт портал Variety. Компанию звезде «Шрека» и картин про шпиона Остина Пауэрса составят Кен Джонг, Кигэн-Майкл Ки, Деби Мейзар, Ричард МакКейб, Дженнифер Сондерс и Лидия Уэст.

Сюжет почти неизвестен. Действие, скорее всего, развернётся вокруг тайной организации из пяти человек, влияющей на мировую историю ради общего блага со времен Чёрной чумы 1347 года. Правду придётся узнать канадскому репортёру, случайно втянутому в эту миссию.

Майерс однажды рассказал о некоем Пентавирате ещё в 1993-м в комедийном фильме «Я женился на убийце с топором». Тогда один из его героев отметил, что в группировку входят «Королева, Ватикан, нефтяной магнат Пол Гетти, кто-то из Ротшильдов и полковник Сандерс».

Накануне стало известно, что американская актриса Энн Хэтэуэй получила главную роль в комедии Ребекки Миллер («План Мэгги», «Частная жизнь Пиппы Ли»). Лента называется «Она пришла ко мне». В центре сюжета страдающий от творческого кризиса композитор, влюблённые подростки и обделённая романтикой женщина.

Ранее сообщалось, что потоковый сервис Peacock заказал 10-серийный проект, основанный на комедиях франшизы «Третий лишний» и «Третий лишний 2» о похождениях плюшевого медведя Теда. Сценаристом и режиссёром лент был Сет МакФарлейн, он же озвучил игрушечного зверя.