Сет МакФарлейн выпустит приквел «Третьего лишнего» о плюшевом медведе

https://static.news.ru/photo/55b3ce14-ca7a-11eb-ac99-96000091f725_660.jpg Сет МакФарлейн Фото: Faye Sadou/Global Look Press

Потоковый сервис Peacock заказал 10-серийный проект, основанный на комедиях франшизы «Третий лишний» и «Третий лишний 2» о похождениях плюшевого медведя Теда. Сценаристом и режиссёром лент был Сет МакФарлейн, он же озвучил игрушечного зверя. Теперь он выпустит приквел обеих картин, передаёт портал The Hollywood Reporter.

Сет обладает талантом создавать фэндомы, и «Третий лишний» — яркий пример его способности создавать любимых персонажей, которыми мы не можем насытиться. <...> Мы очень рады представить этот проект зрителям канала Peacock, у которых будет возможность ещё раз увидеть своего любимого скабрезничающего плюшевого мишку, — заявила председатель совета директоров NBCUniversal Entertainment Content Сьюзан Ровнер.

МакФарлейн напишет сценарий для сериала и станет исполнительным продюсером. Формат приквела пока неизвестен. По предварительным данным, Ровнер и МакФарлейн обсудили многокамерную комедию, но эта идея ещё не утверждена. Сейчас МакФарлейн трудится над третьим сезоном «Орвилла», где также является сценаристом, шоураннером и играет главную роль.

Первая часть «Третьего лишнего» вышла в 2012-м. Главные роли сыграли Марк Уолберг и Мила Кунис. При бюджете в $50 млн комедия заработала в прокате $549 млн. Премьера сиквела состоялась 25 июня 2015-го. Продолжение собрало $216 млн при затратах $68 млн.

Ранее сообщалось, что режиссёр сиквела супергеройского боевика про Артура Карри (Аквамен) Джеймс Ван раскрыл на своей странице в Instagram официальное название фильма — «Аквамен и Затерянное королевство» (Aquaman and The Lost Kingdom). Производство картины с Джейсоном Момоа и Эмбер Хёрд в главных ролях стартует летом 2021-го в Великобритании. Подготовка идёт полным ходом. Премьера запланирована на 16 декабря 2022 года.