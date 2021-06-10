Энн Хэтэуэй получила главную роль в новой комедии

https://static.news.ru/photo/7e9af332-ca86-11eb-b296-96000091f725_660.jpg Энн Хэтэуэй Фото: annehathaway/instagam.com

Американская актриса Энн Хэтэуэй получила главную роль в комедии Ребекки Миллер («План Мэгги», «Частная жизнь Пиппы Ли»). Лента называется «Она пришла ко мне», передаёт портал Deadline. В центре сюжета страдающий от творческого кризиса композитор, влюблённые подростки и обделённая романтикой женщина.

Компанию на съёмочной площадке ей составят Тахар Рахим, Мариса Томей, Иоанна Кулиг и Мэттью Бродерик. Продюсируют новый проект Ребекка Миллер, Кристин Вашон, Памела Коффлер и Дэймон Кардасис. Саундтрек напишет обладатель двух «Оскаров» — французский композитор Александр Деспла. Производство картины начнётся осенью 2021-го в Нью-Йорке.

Накануне стало известно, что потоковый сервис Peacock заказал 10-серийный проект, основанный на комедиях франшизы «Третий лишний» и «Третий лишний 2» о похождениях плюшевого медведя Теда. Сценаристом и режиссёром лент был Сет МакФарлейн, он же озвучил игрушечного зверя. Теперь он выпустит приквел обеих картин.

Ранее сообщалось, что режиссёр сиквела супергеройского боевика про Артура Карри (Аквамен) Джеймс Ван раскрыл на своей странице в Instagram официальное название фильма — «Аквамен и Затерянное королевство» (Aquaman and The Lost Kingdom). Производство картины с Джейсоном Момоа и Эмбер Хёрд в главных ролях стартует летом 2021-го в Великобритании. Подготовка идёт полным ходом. Премьера запланирована на 16 декабря 2022 года.