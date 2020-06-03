Звезда «Джеймса Бонда» сыграет в триллере о побеге из психбольницы

https://static.news.ru/photo/f3410f0a-a5ac-11ea-af67-fa163e074e61_660.jpg Леа Сейду Фото: Jonathan Rebboah /imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Французская актриса Леа Сейду, сыгравшая в двух лентах о Джеймсе Бонде, исполнит главную роль в историческом триллере Party of Fools. Фильм снимет Арно де Пальер, известный по картине «Михаэль Кольхаас».

События ленты развернутся в 1893 году, сообщает Variety. В парижской психиатрической больнице Питье-Сальпетриер проводят бал, в котором принимают участие политики, культурные, общественные деятели и пациентки лечебницы, одну из которых сыграет Сейду. Её персонаж пытается найти свою мать в толпе и сбежать из лечебницы.

Lea Seydoux to Star in French Period Thriller Party of Foolsâ (EXCLUSIVE) https://t.co/Y5d9zyrvAB — Variety (@Variety) June 2, 2020

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Питье-Сальпетриер. Начало съёмок намечено на конец 2020-го — начало 2021 года.

Как писал NEWS.ru, канадский актёр Райан Гослинг исполнит главную роль в ремейке фильма «Человек-волк», вышедшего в 1941 году. Действие картины перенесут в настоящее время.