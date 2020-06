Звезда «Джеймса Бонда» сыграет в триллере о побеге из психбольницы

Фото: Jonathan Rebboah /imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Французская актриса Леа Сейду, сыгравшая в двух лентах о Джеймсе Бонде, исполнит главную роль в историческом триллере Party of Fools. Фильм снимет Арно де Пальер, известный по картине «Михаэль Кольхаас».

События ленты развернутся в 1893 году, сообщает Variety. В парижской психиатрической больнице Питье-Сальпетриер проводят бал, в котором принимают участие политики, культурные, общественные деятели и пациентки лечебницы, одну из которых сыграет Сейду. Её персонаж пытается найти свою мать в толпе и сбежать из лечебницы.