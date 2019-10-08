Фото: Joker Movie/facebook.com

Некоторые люди, посмотревшие фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом, возмутились саундтреку, который создатели выбрали для картины. Небольшая часть зрителей заявила, что бойкотирует ленту из-за композиции Rock and Roll Part 2 осуждённого педофила Гарри Глиттера.

Авторы комментариев потребовали отдать деньги, которые находящийся в тюрьме музыкант заработает за фильм, жертвам Глиттера. Пользователи, не смотревшие картину, отказались на неё идти, передаёт The Sun.

Ранее News.ru писал, что фильм Тодда Филлипса «Джокер» возглавил российский прокат. В первые выходные кинопоказа лента собрала около 664 млн рублей.

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