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«Золотые орлы» за лучшие кинотворения: как проходило награждение

10:19, 23 января 2021 81
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

22 января в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм» в Москве состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой орёл», которую в 2002 году учредила Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Лучшим фильмом признали творение режиссёра Андрея Зайцева «Блокадный дневник». На лидерство в этой номинации претендовали ещё четыре киноленты: «Дорогие товарищи», «Лёд 2», «Союз Спасения» и «Стрельцов». Последний получил награду за лучший монтаж.

Как проходило мероприятие — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Домогаров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лариса Долина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Пётр

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольга Любимова и Светлана Дружинина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Зайцев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надежда Михалкова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Михалкова и Никита Михалков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Деревянко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктория Толстоганова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Домогаров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Ходченкова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Борисов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Ткаченко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Борисов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Домогаров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольга Озоллапиня

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Марина Александрова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Ходченкова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нинель Кобзон

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Влад Лисовец

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евгений Стычкин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Деревянко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна Старшенбаум

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антон Шагин и Вероника Исаева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Петренко и Кристина Бродская

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Учитель

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатерина Шпица

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Иванова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна и Надежда Михалковы

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Пётр, Анна и Надежда Михалковы

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Гармаш

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Абрамова и Юрий Беляев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Колесников с супругой Линой

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рената Пиотровски

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Михалкова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Астахов и его супруга Светлана

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полина Лазарева и Светлана Немоляева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полина Максимова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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