«Золотые орлы» за лучшие кинотворения: как проходило награждение

22 января в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм» в Москве состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой орёл», которую в 2002 году учредила Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Лучшим фильмом признали творение режиссёра Андрея Зайцева «Блокадный дневник». На лидерство в этой номинации претендовали ещё четыре киноленты: «Дорогие товарищи», «Лёд 2», «Союз Спасения» и «Стрельцов». Последний получил награду за лучший монтаж.
Как проходило мероприятие — в галерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Домогаров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Светлана Немоляева
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лариса Долина
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Пётр
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ольга Любимова и Светлана Дружинина
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Андрей Зайцев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Надежда Михалкова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Татьяна Михалкова и Никита Михалков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Деревянко
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Виктория Толстоганова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Домогаров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Светлана Ходченкова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юрий Борисов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артём Ткаченко
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юрий Борисов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Домогаров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ольга Озоллапиня
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Марина Александрова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кристина Асмус
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Светлана Ходченкова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нинель Кобзон
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Влад Лисовец
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евгений Стычкин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Деревянко
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нонна Гришаева и Александр Нестеров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Анна Старшенбаум
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Антон Шагин и Вероника Исаева
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Игорь Петренко и Кристина Бродская
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Алексей Учитель
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Екатерина Шпица
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Светлана Иванова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Анна и Надежда Михалковы
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Пётр, Анна и Надежда Михалковы
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Гармаш
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Иван Колесников с супругой Линой
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рената Пиотровски
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Татьяна Михалкова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Астахов и его супруга Светлана
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полина Лазарева и Светлана Немоляева
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полина Максимова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru