Жена Гафта сообщила о претензиях его внебрачного сына на наследство

Супруга тяжело болеющего актёра Валентина Гафта рассказала о том, что его внебрачный сын, проживающий в Бразилии, претендует на наследство артиста.
Он претендует. Но Валя ведь им очень хорошо помогал, — передаёт слова Ольги Остроумовой «Московский комсомолец».
По её словам, у сына Гафта Вадима есть своя семья и свои дети. Все они, по мнению Остроумовой, рассчитывают стать наследниками.
Валентин Гафт был женат три раза. Вадим Никитин — единственный родной ребёнок Гафта, который мог бы претендовать на наследство. Дочь актёра от второго брака Ольга Елиссева, жившая после развода родителей с матерью Инной Елисеевой, покончила с собой в 2002 году.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Валентин Гафт пытается реабилитироваться после инсульта, перенесённого в 2019 году.