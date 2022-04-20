Заработок на памяти. Как военные драмы превратились в пустые блокбастеры

21 апреля исполняется 100 лет со дня рождения кинорежиссёра Станислава Ростоцкого. Благодаря ему история о пяти зенитчицах в фильме «А зори здесь тихие...» стала одной из любимейших картин в Советском Союзе. В наши дни фильмам о войне уделяется не меньшее внимание. Правительство активно финансирует проекты о подвигах героев Великой Отечественной. Только их качество, уровень исполнения и задачи приобрели другое значение. Как снимался один из главных фильмов о войне, зачем спустя 43 года режиссёр Ренат Давлетьяров переснял «А зори здесь тихие...» и к чему готовит россиян новое патриотическое кино — в материале NEWS.ru.

Какими усилиями создавались «А зори здесь тихие...» и чего не понял зритель

Станислав Ростоцкий снял три фильма о войне. Один из них — «А зори здесь тихие...» по одноимённой повести Бориса Васильева — в своё время получил несколько государственных премий и номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сам Ростоцкий прекрасно знал, о чём снимал. В 20 лет его призвали в армию, где он служил сначала в качестве рядового в 46-й запасной стрелковой бригаде, а затем в должности фотокорреспондента в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе. Ростоцкий участвовал в боях и, получив тяжёлое ранение в феврале 1944-го, остался жив благодаря друзьям-солдатам и фронтовой медсестре Анне Чугуновой, которая дотащила его до госпиталя.

Станислав Ростоцкий Малышев Николай, Рухадзе Анатолий/ТАСС

По мне танк проехал... Жив я остался только благодаря друзьям и тому, что нижняя часть тела провалилась в окопчик. Поэтому была разрушена только нога и грудная клетка. И рука была оторвана. А потом ещё осколком в лоб съездило. Я был абсолютно беспомощный, — вспоминал Ростоцкий в одном из редких интервью.

Фильм «А зори здесь тихие...» стал благодарностью женщинам, которые пошли на войну. По воспоминаниям режиссёра, в Великую Отечественную в Советской армии было 300 тысяч девушек-добровольцев, которым едва исполнилось 18 лет. Одной из них он обязан жизнью.

Ростоцкий придирчиво отбирал актрис на роли зенитчиц. Перед режиссёром за три месяца подготовительного периода прошли несколько сотен вчерашних выпускниц и действующих студенток творческих вузов. Помимо Ростоцкого в киногруппе было много фронтовиков, и утверждение каждой из претенденток на женские роли шло путём голосования. Не всех девушек из итогового состава приняли сразу.

Актрису и депутата Госдумы Елену Драпеко, для которой эта работа была первой в карьере, даже снимали с роли Лизы Бричкиной. Всё из-за несоответствия прототипу повести Васильева. В сценарии героиня — «румяная и бойкая деваха, кровь с молоком, титьки колесом». А Драпеко, по собственному признанию, была «второкурсницей-тростиночкой, не от мира сего немножко».

Когда отсмотрели первый съёмочный материал, меня отстранили от роли. Но потом жена Ростоцкого Нина Меньшикова, увидев те кадры, позвонила мужу в Петрозаводск и сказала, что он неправ. Ростоцкий ещё раз посмотрел материал, собрал съёмочную группу, и они решили оставить роль за мной. Мне вытравили брови, нарисовали рыжие веснушки и попросили поменять говор, — рассказала Драпеко NEWS.ru.

Съёмки картины проходили в сложных условиях: холод, болото, глухие леса. Но никто из молодых актрис не настаивал на дублёрах. Во время работы над эпизодом гибели героини Драпеко актрисе пришлось несколько раз опускаться в вязкое болото. Пиротехники заложили динамит, рванули, образовали воронку. В неё стеклась жидкая грязь. В эту воронку и прыгала отважная актриса.

Кадр из кинофильма «А зори здесь тихие...» Фотохроники ТАСС

В Карелии ведь вечная мерзлота. Болото-то болото, но вода только на 20 сантиметров прогревалась, а потом начиналась ледяная крошка. Ощущение не из приятных. Мы снимали по семь страховочных дублей одну сцену, чтобы избавить себя от брака. Пока взяли крупные планы только лица, потом издалека, с разных ракурсов. После очередного дубля меня мыли и сушили. Из холода — под горячую воду. Поэтому пришлось долго сидеть в болоте. Было очень страшно. Хотя в итоге в фильм вошёл один не резанный дубль, — вспомнила актриса.

Позже Ростоцкий признался, что после выхода фильма на экраны многие зрители так и не поняли главную идею картины. Она заложена в центральной фразе ленты: «На таком-то фронте ничего существенного не произошло...» Режиссёр вспоминал, что будучи на войне, сам много раз слышал её по радио и использовал в картине, чтобы сказать: «Да, конечно, ничего существенного не произошло, но пять прекрасных людей погибли».

Зачем снимают ремейки советских военных фильмов

По мнению Елены Драпеко, уникальность фильма Ростоцкого складывалась из трёх составляющих: литературная основа, мастерство кинорежиссёра и народное понимание войны. Последний пункт стирается с каждым годом. По словам актрисы, из-за отсутствия личного опыта и собственных воспоминаний о Великой Отечественной картина «А зори здесь тихие...» Рената Давлетьярова, вышедшая в 2015 году, получилась неполной. Драпеко рассказала, что перед съёмками режиссёр позвонил ей и сообщил о намерениях. На что актриса просто пожелала ему удачи.

Он сделал всё, что мог. Ведь личного опыта не было ни у него, ни у артистов, — объяснила Драпеко.

Сам Давлетьяров признался NEWS.ru, что идею переснять историю о зенитчицах ему подсказал Владимир Машков. Режиссёр настаивает, что его картина — это не ремейк, за который её приняли зрители, а вторая экранизация. По его словам, компания купила права именно на повесть Бориса Васильева, а не на фильм Станислава Ростоцкого. Давлетьяров говорит, что близко знал как Ростоцкого, так и Васильева и сам «мальчиком восхищался фильмом. В своё время это было одним из моих кинопотрясений».

Ренат Давлетьяров Станислав Красильников/ТАСС

Когда я проводил кастинг, на котором было очень много людей, то выяснил, что никто не смотрел кино Ростоцкого и книгу Васильева не читал. Они впервые посмотрели «А зори здесь тихие...», только когда на пробы ко мне пошли, — рассказал Давлетьяров в беседе с NEWS.ru.

По словам Давлетьярова, его картина — это не опровержение Ростоцкого. Он считает, что «через 30 лет надо будет снова переснять эту историю», потому что его фильм уже устареет. Такую тенденцию Давлетьяров объясняет быстрым развитием кинематографа и необходимостью соответствовать времени. Он считает, что «старое кино достаточно наивно и то, что снимал Чаплин в 1920-х годах, сейчас выглядит умилительной ностальгией».

В разговоре с NEWS.ru киновед Михаил Трофименков выразил мнение, что повторные экранизации могут быть в определённой степени честнее оригинальных сценариев современных военных фильмов. Потому что в их основе, на его взгляд, лежит достоверный литературный материал, написанный или участниками войны, или людьми, которые подошли к написанию историй с фундаментальной точностью.

Как военные драмы о сломленных судьбах стали фальшивыми блокбастерами и кому это нужно

По оценке экспертов, спрос на военное кино растёт с каждым годом. Задачи по патриотическому воспитанию россиян и воспеванию исторических побед страны «без срока давности» Министерство культуры РФ ставит в список приоритетных тем для государственной поддержки. К тому же с уходом иностранных и частных спонсоров вследствие спецоперации на Украине финансирование государством может составить 100%.

Однако большой спрос не означает качественного исполнения и успеха у зрителей. По мнению Елены Драпеко, режиссёры-фронтовики, такие как Станислав Ростоцкий и Григорий Чухрай, очень хорошо помнили, «какие разрушения приносит война. А сейчас подобные фильмы снимаются как американские блокбастеры. Там главное не судьбы, а бесконечное движение, стрельба, беготня».

Михаил Трофименков считает, что неубедительность современных фильмов о войне и плохие отзывы зрителей связаны «с чудовищным падением профессионализма среди режиссёров, операторов и актёров».

Люди работают с безразличным отношением к тому, что снимают, и с абсолютным нежеланием приблизиться к военной реальности. А всё потому, что знают: на военный патриотизм дадут денег, — утверждает киновед.

По его мнению, серьёзные деньги в российском кинопроизводстве появились в начале 2000-х и «тогда смысловой вектор сместился с антивоенных картин на ура-патриотические». К тому же дополнительное влияние на снижение профессионализма оказывает производство сериалов.

Сейчас чудовищно занижены критерии. Исчез институт редактуры, который уничтожили под видом борьбы с цензурой. Пропала практика консультирования. Хотя любой советский военный фильм консультировали военные историки, учёные, маршалы СССР, — объясняет Трофименков.

Кинокритик считает, что замещение военных драм, которым были свойственны историческая достоверность и человеческая искренность, блокбастерами связано ещё и с отсутствием идеологии и понимания Советского Союза. Он говорит, что «нельзя снимать фильм о Великой Отечественной и расписываться в ненависти к СССР».

По мнению экспертов, между увеличением запроса на военно-патриотическое кино и посылом, что война — это не страшно, ибо она игра, а не трагедия, также может существовать связь. И в этой тенденции считывается традиция американского кино.

Посмотрите на голливудские картины, и найдёте много общего. Есть конкретные герои, враги и главный посыл — ура, мы победим. Да, существуют и исключения, как «Тонкая красная линия» или «Живые и мёртвые». Не думаю, что за этим стоит пропагандистская цель. Просто для тех, кто делает такие фильмы, важен исключительно заработок, — объясняет Трофименков.

Киновед уверен, что зрители будет смотреть ровно то, что ему показывают, поскольку в современной парадигме именно предложение определяет спрос. Однако в последние годы, отметил эксперт, прослеживается иная тенденция — «молодые зрители инстинктивно ищут правду о войне, об истории, тонкой человеческой интонации именно в советских фильмах».