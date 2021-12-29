«Загадывать не буду»: Анна Кошмал оценила вероятность продолжения «Сватов»

Исполнительница роли Жени Ковалёвой в популярном сериале «Сваты» Анна Кошмал высказалась о вероятности продолжения съёмок фильма. Актриса считает, что вся история уже рассказана, поделилась она мнением на украинском канале «1+1» в программе «Твой день».

Кошмал рассказала , что её героиня сильно повзрослела, пока сериал не снимался. В последнем, седьмом сезоне, который сейчас показывают по телеканалу «Россия 1» всего девять серий. Особенно душераздирающими, по словам артистки, получились шестая и седьмая серии.

После завершения съёмок «Сватов» было очень много слёз. Мы понимали, что разлучаемся со всеми актёрами надолго. Я думаю, что продолжения «Сватов» не будет. Вся история уже рассказана. Хотя загадывать я, конечно, не буду, — сказала «Женя Ковалёва».

Актриса добавила, что в последнем сезоне режиссёру захотелось показать её героиню именно такой — уже взрослой.

Я училась в киевской эстрадно-цирковой академии, поэтому я неплохо пою. Пела и в сериале. Особенно душераздирающими получились шестая и седьмая серии. Там плакали все. Там столько любви, добра. Я не могу даже передать все эмоции, — рассказала Анна Кошмал.

Ранее сообщалось, что 27 декабря канал «Россия 1» начал показ нового, седьмого сезона популярного сериала «Сваты». На экраны вернулись все полюбившиеся зрителям герои: супруги Будько (Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко), Ковалёвы — Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) и Митяй с Ларисой (Николай Добрынин и Олеся Железняк).