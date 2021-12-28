«Ёлки-8» провалились в тюменском прокате, несмотря на приезд Бузовой

Кинокомедия «Ёлки-8» потерпела провал в тюменском кинопрокате, несмотря на то, что рекламировать ленту приезжала исполнительница одной из главных ролей Ольга Бузова. Практически во всех кинотеатрах города во время показа фильма наблюдаются пустые залы, хотя цена билетов относительно невысокая, пишет URA.RU.

Так, по данным сервиса «Киноафиша», на сеансы, запланированные к показу 29 декабря, в трёх из пяти кинотеатров, где крутят кинокомедию, не забронировано ни одного билета. Не помогло даже то, что один из эпизодов фильма снимался на центральной площади города с участием тюменцев.

Комедия изначально не вызвала ажиотажного интереса среди тюменцев. Несмотря на то, что одна из новелл снималась именно здесь, в Тюмени. Сейчас на сеанс «Ёлок» без брони можно попасть в любом кинотеатре города: залы в буквальном смысле стоят пустые. Хотя билет можно купить и за 130 рублей, — пояснил изданию собеседник на условиях анонимности.

Предпремьерный показ «Ёлок-8» состоялся в Тюмени 13 декабря. Специально для рекламы фильма в город приезжала Ольга Бузова, которая выступала перед зрителями.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры отказались взять в прокат фильм «Ёлки-8», снятый Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Крупнейшие киносети опасались, что не успеют собрать за 14 дней выручку до назначенной на 30 декабря даты онлайн-премьеры фильма на видеосервисе ivi.