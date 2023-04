«Я все, закончился»: режиссер Балагов объявил об уходе из кино Режиссер Балагов объявил о завершении карьеры в кино и удалил аккаунты в соцсетях

Фото: Xinhua/Global Look Press

Кантемир Балагов

Российский режиссер Кантемир Балагов написал в соцсетях, что прекращает работу в кино. После этого он удалил свои аккаунты в соцсетях, передает Telegram-канал Baza.

Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно, — написал Балагов.

Последний пост режиссер написал в ночь на 6 апреля в Twitter. Два фильма, о которых упомянул Балагов, это его дебютная картина «Теснота» и номинированная на премию «Оскар» драматическая лента «Дылда», которая получила ряд наград, в том числе приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссеру в 2019 году, а в 2020 году была признана Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса лучшим фильмом на иностранном языке.

В 2021 году сообщалось, что Балагов снимет для телеканала HBO пилотный эпизод сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры, однако впоследствии режиссер покинул проект «из-за творческих разногласий».

В 2020 году Forbes включил Балагова в список «30 самых перспективных европейцев до 30 лет».

