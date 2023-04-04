Warner Bros. хочет снять сериал о Гарри Поттере Bloomberg: Warner Bros. намерена создать сериал по каждой из книг о Гарри Поттере

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Кинокомпания Warner Bros. в ближайшее время намерена заключить соглашение о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, каждой из семи книг будет уделен отдельный сезон.

Источник Bloomberg сообщил, что в качестве консультанта при создании сериала планируется привлечь британскую писательницу Джоан Роулинг, которая является автором серии романов о Гарри Поттере.

По данным издания, 12 апреля кинокомпания планирует провести презентацию проекта для инвесторов и широкой аудитории. По данным источника, тогда же будет объявлено об объединении видеосервисов HBO Max и Discovery +. По предварительной информации, сериал будет выходить на новой платформе.

С 1 февраля все фильмы кинофраншизы о Гарри Поттере стали недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров. Срок лицензионных прав заканчивается 31 января.

В ноябре 2022 года стало известно, что киностудия Warner Bros. запретила показывать свои фильмы телеканалам холдинга «Национальная медиагруппа». В частности, речь идет о фильмах о Гарри Поттере, Годзилле и героях вселенной комиксов DC.