Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us

https://static.news.ru/photo/646ee4a6-57d5-11eb-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Кантемир Балагов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский режиссёр Кантемир Балагов будет снимать пилотный эпизод сериала по компьютерной игре The Last of Us для телеканала НВО.

Он заменит шведского режиссёра Йохана Ренка, который отказался от работы над сериалом из-за других планов. Выбор Балагова в качестве режиссёра пилотной серии проекта «показывает, что HBO стремится к серьёзному драматическому тону адаптации», сообщает издание The Hollywood Reporter.

Балагов подтвердил участие в проекте в своём Instagram, отметив, что является поклонником игры.

Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным, — написал он.

Сценаристом сериала The Last of Us выступит автор «Чернобыля» Крэйг Мэйзин.

Балагов прославился фильмом «Дылда», который в 2019 году на 72-м Каннском кинофестивале получил приз за лучшую режиссуру, а также приз ФИПРЕССИ. В том же году картина была выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но приз не получила. В 2020 году Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) признала «Дылду» лучшим фильмом на иностранном языке. Бывший президент США Барак Обама назвал картину Балагова одним из своих любимых фильмов.

Первая часть игры The Last Of Us вышла в 2013 году, вторая — в 2020-м. Действие их разворачивается в постапокалиптическом мире.

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговая платформа Netflix планирует выпустить сериалы по играм Diablo и Overwatch. Первый должен быть выполнен в стиле аниме, второй — с использованием 3D-анимации.