Российского режиссёра Кантемира Балагова включили в список «30 самых перспективных европейцев до 30 лет» по версии журнала Forbes. Издание составило списки в 13 категориях.
Балагов
Шведская экоактивистка Грета Тунберг вошла в группу «Социальные деятели», модель Кара Делевинь — в «Искусство и культура». Кроме того, российский бизнесмен и старший инвестор фирмы Terra Nova Capital оказался в категории «Финансы».
Как писал NEWS.ru, фильм «Дылда» Кантемира Балагова стал победителем национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Картина не только признана лучшим фильмом 2019 года, но и получила призы за лучшую режиссёрскую, операторскую работу и лучшую работу художника.
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