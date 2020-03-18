https://static.news.ru/photo/b17ce81e-6916-11ea-bc93-fa163e074e61_660.jpg Кантемир Балагов Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Российского режиссёра Кантемира Балагова включили в список «30 самых перспективных европейцев до 30 лет» по версии журнала Forbes. Издание составило списки в 13 категориях.

Балагов оказался в группе «Развлечения». Вместе с ним в категорию попали украинская певица Алёна Савраненко, известная как Alyona Alyona, и исполнитель главной роли в оскароносном фильме «1917» Джордж Маккей.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вошла в группу «Социальные деятели», модель Кара Делевинь — в «Искусство и культура». Кроме того, российский бизнесмен и старший инвестор фирмы Terra Nova Capital оказался в категории «Финансы».

Как писал NEWS.ru, фильм «Дылда» Кантемира Балагова стал победителем национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Картина не только признана лучшим фильмом 2019 года, но и получила призы за лучшую режиссёрскую, операторскую работу и лучшую работу художника.