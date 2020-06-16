Кино

Вышел трейлер сериала «Политик» от автора «Американской истории ужасов»

15:38, 16 июня 2020
Кадр из сериала «Политик» Кадр из сериала «Политик» Фото: NetFlix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Политик». Автором проекта выступил Райан Мёрфи, создавший шоу «Американская история ужасов».

Сериал рассказывает о молодом человеке по имени Пэйтон Хобарт, мечтающий стать президентом США, который решил баллотироваться на пост сенатора от штата Нью-Йорк. Во втором сезоне будет показана его предвыборная кампания и противостояние с опытной кандидаткой. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Перчатки прочь, клешни наружу. Приготовьтесь как самой острой и знаковой битве в истории города Нью-Йорк, — говорится в описании видео.

Как писал NEWS.ru, Netlfix опубликовал трейлер мини-сериала «Голливуд» Райана Мёрфи. Новый проект расскажет о начинающих актёрах и кинематографистах, которые пытаются добиться успеха в США после Второй мировой войны.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях