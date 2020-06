Вышел трейлер сериала «Политик» от автора «Американской истории ужасов»

Фото: NetFlix

Компания Warner Brothers Games объявила о создании новой игры по серии фильмов «Властелин колец». Стратегия для мобильных гаджетов получила название The Lord of the Rings: Rise to War.

Студия будет разрабатывать игру совместно с китайской интернет-компанией NetEase, о чём представители сообщили в Twitter. Отмечается, что вымышленная вселенная «Властелина колец» будет воспроизведена близко к тому, как она была показана...