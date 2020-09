Вышел трейлер сериала о медсестре из «Пролетая над гнездом кукушки»

https://static.news.ru/photo/5d82828c-f1e7-11ea-9b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер сериала «Сестра Рэтчед». Премьера намечена на 18 сентября.

Проект рассказывает о молодой медсестре в психиатрической больнице, которая постепенно превращается в хладнокровного монстра, который будет держать в страхе всех пациентов. Шоу основано на фильме «Пролетая над гнездом кукушки» американского и чешского режиссёра Милоша Формана. Сама картина создана по одноимённой книге американца Кена Кизи.

Создателем нового сериала выступил Эван Романский. Главную роль исполнила Сара Полсон, известная по фильмам «Чего хотят женщины» и «12 лет рабства». Кроме того, в проекте снялись Шэрон Стоун, Джуди Дэвис и Аманда Пламмер.

