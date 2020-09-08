Вышел трейлер сериала о медсестре из «Пролетая над гнездом кукушки»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер сериала «Сестра Рэтчед». Премьера намечена на 18 сентября.
Проект рассказывает о молодой медсестре в психиатрической больнице, которая постепенно превращается в хладнокровного монстра, который будет держать в страхе всех пациентов. Шоу основано на фильме «Пролетая над гнездом кукушки» американского и чешского режиссёра Милоша Формана. Сама картина создана по одноимённой книге американца Кена Кизи.
Создателем нового сериала выступил Эван Романский. Главную роль исполнила Сара Полсон, известная по фильмам «Чего хотят женщины» и «12 лет рабства». Кроме того, в проекте снялись Шэрон Стоун, Джуди Дэвис и Аманда Пламмер.
Как писал NEWS.ru, канал HBO опубликовал трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» (We Are Who We Are) итальянского режиссёра Луки Гуаданьино. Премьера намечена на сентябрь.
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