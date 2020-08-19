Вышел трейлер комедии «Последняя капля» с Биллом Мюрреем

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Кинокомпания A24 опубликовала трейлер комедии «Последняя капля» американского режиссёра Софии Копполы. Главную роль исполнил Билл Мюррей.

Картина рассказывает о молодой матери, которая решила восстановить отношения со своим отцом — убеждённым холостяком и плейбоем. Вместе они пытаются понять, изменяет ли ей муж.

Вместе с Мюрреем в проекте приняли участие Рашида Джонс, Марлон Уайанс и Дженни Слейт. Коппола также написала сценарий ленты.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма «Смерть на Ниле» Кеннета Брана. Картина стала новой экранизацией одноимённого детективного романа британской писательницы Агаты Кристи.