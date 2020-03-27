Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли. Главную роль в картине исполнил австралиец Хью Джекман.
Лента рассказывает о заведующем в школе, который вместе с коллегами решил присвоить деньги, выделенные на образование. Сценарист фильма Майк Маковски основал сюжет на реальной истории, свидетелем которой он был, отмечает «КиноПоиск». Ролик
Студент-репортёр узнал о растратах в школьном округе Розлин на Лонг-Айленд после того, как помощник заведующего допускает серьёзную ошибку, раскрывающую коррупционную схему, которая действует уже более десяти лет, — говорится в описании к видео.
Как писал NEWS.ru, группа компаний EFO Films представила трейлер триллера Survive The Night («Пережить ночь»). Главную роль в картине сыграл Брюс Уиллис.
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