Disney Nature, которая является дочерней компанией The Walt Disney Company, в апреле представит два новых фильма о дикой природе. В работе над ними поучаствовали Меган Маркл и Натали Портман.

Герцогиня Сассекская озвучила закадровый текст в фильме «Слон» (Elephant). Для неё этот проект стал первым после того, как было объявлено о решении экс-актрисы и её супруга принца Гарри отказаться от...