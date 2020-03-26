https://static.news.ru/photo/3ceec33c-6e98-11ea-96ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: JoBlo Horror Trailers/youtube.com

Группа компаний EFO Films представила трейлер триллера Survive The Night («Пережить ночь»). Главную роль в картине сыграл Брюс Уиллис.

Картина рассказывает о потерявшем лицензию докторе, в дом которого врываются преступники. В ходе неудачного ограбления одного из них подстрелили. Врач должен прооперировать раненого, иначе бандиты убьют его семью.

Вместе с Уиллисом в проекте приняли участие Чад Майкл Мюррей («Агент Картер»), Лидия Халл («План побега»), Ши Бакнер («Первое убийство») и Тайлер Джон Олсон («Расправа»). Режиссёром выступил Мэтт Эскандари, известный по картине «Ночь в осаде».

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Vertical Entertainment опубликовала трейлер триллера «Наследство» режиссёра Вона Стайна. Одну из главных ролей в картине исполнил британец Саймон Пегг.