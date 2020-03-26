Группа компаний EFO Films представила трейлер триллера Survive The Night («Пережить ночь»). Главную роль в картине сыграл Брюс Уиллис.
Картина рассказывает о потерявшем лицензию докторе, в дом которого врываются преступники. В ходе неудачного ограбления одного из них подстрелили. Врач должен прооперировать раненого, иначе бандиты убьют его семью.
Вместе с Уиллисом в проекте приняли участие Чад Майкл Мюррей («Агент Картер»), Лидия Халл («План побега»), Ши Бакнер («Первое убийство») и Тайлер Джон Олсон («Расправа»). Режиссёром выступил Мэтт Эскандари, известный по картине «Ночь в осаде».
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Vertical Entertainment опубликовала трейлер триллера «Наследство» режиссёра Вона Стайна. Одну из главных ролей в картине исполнил британец Саймон Пегг.
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