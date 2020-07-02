Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом

https://static.news.ru/photo/2e7c08b4-bc4a-11ea-9019-fa163e074e61_660.jpg Шайа Лабаф и Бобби Сото в фильме «Сборщик налогов» Фото: Cedar Park Entertainment

Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector). Главную роль в картине исполнил американский актёр Шайа Лабаф.

Ленту снял Дэвид Эйр, известный как режиссёр фильмов «Тренировочный день», «Отряд самоубийц» и «Ярость», в котором также сыграл Лабаф.

Фильм рассказывает о двух коллекторах Дэвиде и Крипере, которые выбивают долги для гангстера по прозвищу Колдун. Когда в Лос-Анджелес возвращаются враги Колдуна, в городе начинается противостояние двух криминальных группировок. Дэвид на фоне происходящего понимает, что должен защитить свою семью.

В картине также приняли участие Лана Паррия и Эльпидия Каррильо. Дэвид Эйр также написал сценарий.

Ранее Дэвид Эйр показал кадр с Харли Квинн и Джокером из фильма «Отряд самоубийц» вселенной DC. Момент был вырезан из финальной сцены картины, писал NEWS.ru.