Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом

Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector). Главную роль в картине исполнил американский актёр Шайа Лабаф.
Ленту снял Дэвид Эйр, известный как режиссёр фильмов «Тренировочный день», «Отряд самоубийц» и «Ярость», в котором также сыграл Лабаф.
Фильм рассказывает о двух коллекторах Дэвиде и Крипере, которые выбивают долги для гангстера по прозвищу Колдун. Когда в Лос-Анджелес возвращаются враги Колдуна, в городе начинается противостояние двух криминальных группировок. Дэвид на фоне происходящего понимает, что должен защитить свою семью.
В картине также приняли участие Лана Паррия и Эльпидия Каррильо. Дэвид Эйр также написал сценарий.
Ранее Дэвид Эйр показал кадр с Харли Квинн и Джокером из фильма «Отряд самоубийц» вселенной DC. Момент был вырезан из финальной сцены картины, писал NEWS.ru.
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