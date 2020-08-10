Вышел трейлер фильма «Не входи» со звездой «Игры престолов» Мэйси Уильямс

Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Не входи» французского режиссёра Джулиуса Берга. Главную роль в картине исполнила Мэйси Уильямс, известная как звезда сериала «Игра престолов».
Фильм рассказывает о грабителях, ворвавшихся в дом богатой пожилой пары, в котором находится полный денег сейф. Владельцы особняка, которые начинают представлять опасность преступникам, появляются в нём раньше времени.
В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.
В картине также сыграли Рита Ташингэм, Сильвестр Маккой и Йен Кенни. Премьера в России намечена на 27 августа.
В июле компания Marvel опубликовала новый тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты», в котором также сыграла Мэйси Уильямс. Премьера картины намечена на 28 августа, писал NEWS.ru.
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