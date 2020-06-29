Вышел трейлер байопика об Арете Франклин

https://static.news.ru/photo/a099012e-ba09-11ea-98fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер биографического фильма о певице Арете Франклин. Картина получила название Respect («Уважение»).

Главную роль в картине исполнила артистка Дженнифер Хадсон. На видео она выступает с песней, которая дала имя байопику.

После карьерного взлёта Ареты Франклин от ребёнка, поющего в церковном хоре её отца, до суперзвезды международного уровня, Respect — замечательная правдивая история путешествия музыкальной иконы в поисках своего голоса, — говорится в описании ролика.

В картине также сыграли лауреат премии «Оскар» Форест Уитакер, Марлон Уэйанс известный по фильмам «Реквием по мечте» и «Не грози Южному Централу», певица и актриса Одра МакДональд, дважды получавшая «Грэмми», а также известный стендап-комик Марк Марон.

Как писал NEWS.ru, правообладатели интеллектуальной собственности американской певицы Уитни Хьюстон дали разрешение на съёмки художественного фильма о её жизни. Проект получил название I Wanna Dance With Somebody, отсылающее к одному из её хитов.