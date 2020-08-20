Вышел тизер трейлера режиссёрской версии «Лиги справедливости»

https://static.news.ru/photo/c2813424-e2e4-11ea-b1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

В сети появился тизер трейлера фильма «Лига справедливости» в режиссёрской версии Зака Снайдера. Выход картины намечен на 2021 год.

Согласно опубликованному ролику, первый полноценный трейлер обновлённой ленты покажут 22 августа конференции поклонников комиксов вселенной DC. После этого видео появится в Сети.

Ранее в расписании мероприятия DC FanDome, которое в 2020 году пройдёт в режиме онлайн, появилось название режиссёрской версии фильма, который был обозначен как Snyder Cut of Justice League («Снайдеркат Лиги справедливости»).

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Зак Снайдер опубликовал кадр из своей версии фильма «Лига справедливости», на котором показан один из злодеев — Степной Волк. Выпуском картины займётся стриминговый сервис HBO Max, писал NEWS.ru.