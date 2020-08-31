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Вышел тизер сериала «Противостояние» по книге Стивена Кинга

12:07, 31 августа 2020 21
Фото: CBS All Access/twitter.com

Стриминговый сервис CBS All Access опубликовал тизер мини-сериала «Противостояние», созданный на основе одноимённой книги американского писателя Стивена Кинга. Премьера намечена на 17 декабря.

Проект будет состоять из десяти серий. Сценарий написали Бен Кэвелл и Джош Бун, который также выступил исполнительным продюсером и поставил все эпизоды. Он известен как режиссёр фильма «Новые мутанты».

Добро против зла. На какой стороне ты? — говорится в описании ролика.

В шоу сыграли Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Джеймс Марсден и Эмбер Хёрд.

В «Противостоянии» Кинга рассказывается о катастрофе, которая произошла после утечки смертельного вируса из секретной лаборатории. Весь штат организации погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребёнком.

В мае издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из «Противостояния», писал NEWS.ru.

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