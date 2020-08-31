Вышел тизер сериала «Противостояние» по книге Стивена Кинга

https://static.news.ru/photo/308ad66c-eb6b-11ea-bba8-fa163e074e61_660.jpgФото: CBS All Access/twitter.com
Стриминговый сервис CBS All Access опубликовал тизер мини-сериала «Противостояние», созданный на основе одноимённой книги американского писателя Стивена Кинга. Премьера намечена на 17 декабря.
Проект будет состоять из десяти серий. Сценарий написали Бен Кэвелл и Джош Бун, который также выступил исполнительным продюсером и поставил все эпизоды. Он известен как режиссёр фильма «Новые мутанты».
Добро против зла. На какой стороне ты? — говорится в описании ролика.
В шоу сыграли Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Джеймс Марсден и Эмбер Хёрд.
В «Противостоянии» Кинга рассказывается о катастрофе, которая произошла после утечки смертельного вируса из секретной лаборатории. Весь штат организации погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребёнком.
В мае издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из «Противостояния», писал NEWS.ru.