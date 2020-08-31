Вышел тизер сериала «Противостояние» по книге Стивена Кинга

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Фантастический фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева возглавил прокат в России и СНГ в период с 29 по 30 августа. По неофициальным и предварительным данным, картина заработала 37 млн рублей.

Второе место занял боевик «Гренландия» Рика Романа Во, заработавший 30,4 млн рублей, сообщает портал Kinobusiness.com. На третьем месте — хоррор «Поезд в Пусан 2: Полуостров» южнокорейского кинематографиста Ён Сан-хо. Лента...