Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

https://static.news.ru/photo/fc212484-b9f7-11ea-b669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixar

Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.

Картина рассказывает о школьном учителе музыки и любителе джаза Джо Гарднере, который после долгих лет сомнений решается пройти прослушивание в клубе. Ему удаётся получить работу, но он падает в канализационный люк и переносится в мир душ, где знакомится с одной из них по имени 22. Она не заинтересована в людях и их желаниях, поэтому главный герой берётся переубедить её и помочь найти своё место в мире.

Роли в фильме озвучили Джейми Фокс, Тина Фей и Амир-Халиб Томпсон, известный как Questlove из рэп-группы The Roots.

Как писал NEWS.ru, Pixar опубликовала мультфильм своего производства, главным героем которого впервые стал гей. Картина получила название Out («Выход»).