Вышел новый тизер финального сезона «Агентов «Щ.И.Т.»

Видео появилось в Twitter проекта студии Marvel. В новых сериях героям, ранее попавшим в Нью-Йорк 1930-х годов, «предстоит спасти прошлое, настоящее и будущее».

They need to change the past to rescue the future. The final season of Marvel's #AgentsofSHIELD premieres Wednesday, May 27. pic.twitter.com/ONDSVtNDB3