Вышел финальный трейлер российской фантастики «Вратарь Галактики»

Компания «Наше кино» опубликовала трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева.
Действие картины происходит в будущем, где в космосе проходят соревнования по космоболу. Главный герой по имени Антон не испытывает интереса к игре, но однажды обнаруживает у себя суперспособности и решает принять участие.
Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои, — говорится в описании ролика.
Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович. Российская премьера намечена на 27 августа.
В июне «Вратаря Галактики» продали в прокат на территории США. Дистрибуцией проекта с локализованным названием Cosmoball займётся независимая компания WellGo USA, писал NEWS.ru.
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