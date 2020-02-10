https://static.news.ru/photo/0fa8e656-4bfb-11ea-94b2-fa163e074e61_660.jpgБилли АйлишФото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американские актрисы Майя Рудольф и Кристен Уиг, известные по участию в юмористическом шоу Saturday Night Live, исполнили комедийный номер, когда объявляли победителя в номинации «Лучшая работа художников-постановщиков». Во время их выступления в кадр попала певица Билли Айлиш, и её реакция на артисток стала мемом.
Уиг и Рудольф в шутку решили продемонстрировать присутствующим в зале режиссёрам, что они могут исполнять разные роли, а не только быть комиками. Поэтому они начали разыгрывать сцены в разных драматических жанрах. В то время, как вся публика в зале благодарно смеялась, Айлиш неловко улыбнулась, покривив лицом.
Пользователи соцсетей отметили, что её лицо выражало адекватную реакцию на номер актрис на сцене, и кто-то пошутил, что вполне возможно таким образом певица напомнила зрителям о том, что на следующий день после церемонии наступает понедельник.
Некоторые пользователи в итоге предположили, что Айлиш смутилась когда увидела на экране, что её снимают крупным планом.
Как писал NEWS.ru, Кристен Уиг привлекла внимание зрителей, появившись на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в платье с необычным дизайном. Некоторые комментатора отметили, что артистка в таком наряде похожа на лобстера.