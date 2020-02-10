https://static.news.ru/photo/e7db326c-4bf7-11ea-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay.com

Американская актриса Кристен Уиг привелкла внимание зрителей, появившись на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в платье с необычным дизайном.

Уиг вышла на красную дорожку и, позже, на сцену мероприятия в красном платье с шлейфом от бренда Valentino. Такой наряд вызвал бурную реакцию публики, и некоторые заявили, что артистке нужно сменить стилиста, сообщает MEAWW.

Некоторые заявили, что, глядя на неё, теперь не могут думать ни о чём, кроме пасты с помидорами, а кому-то показалось, что платье выглядит как кишечник.

Уиг прибыла на «Оскар», чтобы в компании своей коллеги по шоу Saturday Night Live Майи Рудольф объявить победителя в номинации «Лучшая работа художников-постановщиков».

Как писал NEWS.ru, американский актёр Киану Ривз прибыл на церемонию вручения премии «Оскар» в компании своей мамы Патрисии Тейлор. Она известна как художница по костюмам для кино и телевидения.