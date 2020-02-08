https://static.news.ru/photo/236161b8-4bde-11ea-921a-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз с мамой Патрисия Тейлор Фото: AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Киану Ривз прибыл на церемонию вручения премии «Оскар» в компании своей мамы Патрисии Тейлор. Она известна как художница по костюмам для кино и телевидения.

Ривз стал гостем мероприятия как актёр, озвучивший персонажа в мультфильме «История игрушек 4», получившем стауэтку как лучшая анимационная лента.

Тейлор работала художником-постановщиком и создала костюмы для актёров в ряде фильмов и телешоу, выходивших в США. Кроме того, долгое время она работала на различных проектах в Европе, отмечает Pop Culture.

Как писал NEWS.ru, Киану Ривз вместе с актрисой Дайан Китон представили номинантов в категории «Лучший оригинальный сценарий» на церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук.