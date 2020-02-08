Американский актёр Киану Ривз прибыл на церемонию вручения премии «Оскар» в компании своей мамы Патрисии Тейлор. Она известна как художница по костюмам для кино и телевидения.
Ривз стал гостем мероприятия как актёр, озвучивший персонажа в мультфильме «История игрушек 4», получившем стауэтку как лучшая анимационная лента.
Тейлор работала художником-постановщиком и создала костюмы для актёров в ряде фильмов и телешоу, выходивших в США. Кроме того, долгое время она работала на различных проектах в Европе,
Как писал NEWS.ru, Киану Ривз вместе с актрисой Дайан Китон представили номинантов в категории «Лучший оригинальный сценарий» на церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук.
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