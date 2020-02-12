Фильм британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1981 года впервые выйдет на экранах российских кинотеатров. Прокат начнётся 9 апреля.
Картину можно будет увидеть в кинотеатрах 50 городов. Она будет доступна в формате 2К и 4К,
Ленту будут показывать на английском языке с русскими субтитрами.
Мировая премьера «Бегущего по лезвию» состоялась в 1982 году. Франкоканадский Дени Вильнёв в 2017 году выпустил сиквел картины, получивший название «Бегущий по лезвию 2049».
Как писал NEWS.ru, в российский прокат выйдут два фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» — по случаю столетней годовщины со дня рождения режиссёра.
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