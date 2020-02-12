https://static.news.ru/photo/7e3c36ca-4d7e-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» Фото: warnerbros.com

Фильм британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1981 года впервые выйдет на экранах российских кинотеатров. Прокат начнётся 9 апреля.

Картину можно будет увидеть в кинотеатрах 50 городов. Она будет доступна в формате 2К и 4К, сообщает «Медуза».

Ленту будут показывать на английском языке с русскими субтитрами.

Мировая премьера «Бегущего по лезвию» состоялась в 1982 году. Франкоканадский Дени Вильнёв в 2017 году выпустил сиквел картины, получивший название «Бегущий по лезвию 2049».

Как писал NEWS.ru, в российский прокат выйдут два фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» — по случаю столетней годовщины со дня рождения режиссёра.