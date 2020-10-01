Виторган назвал свою пенсию недостаточной

https://static.news.ru/photo/dd23fd30-0476-11eb-916e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Актёр театра и кино Эммануил Виторган считает, что получает недостаточно высокую пенсию.

Вся штука в том, что народным артистам России ещё прибавили к пенсии 30 тысяч рублей. В общем, в результате где-то пятьдесят с чем-то тысяч рублей пенсия выходит. Должна быть, конечно, побольше, — приводит слова Виторгана «Телепрограмма».

Он отметил, что люди, которые всю жизнь работали на благо страны, должны иметь возможность жить достойно, «с хорошим обедом и даже, возможно, с прекрасным ужином». Виторган уверен, что на одну пенсию прожить невозможно.

Я иногда соглашаюсь принять участие в съёмках, чтобы получить деньги, которыми мне надо обязательно оплатить дом и Культурный центр, — добавил артист.

Также Виторган посетовал, что сегодня люди всё чаще переживают из-за денег, и их всё меньше заботит творчество.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федерация независимых профсоюзов России предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину отменить накопительную часть пенсии как не эффективный инструмент.