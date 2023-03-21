Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга». Съемки пройдут при участии кинокомпании «Марс Медиа» по заказу Первого канала. Зрители увидят художественное переосмысление истории X века и судьбы первой правительницы Руси княгини Ольги, которая приняла христианство. На данный момент проходит подготовка и кастинги. Съемки запланированы на середину лета.
Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моим ощущениям, могу снять только я. Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на «Княгине Ольге». Я думаю, это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень, — рассказала Германика.
По словам режиссера, она будет работать с молодой командой, которая даст зрителям возможность новым взглядом посмотреть на исторические фильмы. Германика отметила, что давно хотела заняться съемками такого кино и показать историю по-новому. Она также пояснила, что раскрывать все тайны кинокартины пока не планируется, но зрителей ожидает много ручной камеры и длинных кадров, чтобы погрузиться в другую эпоху.
Голливудский режиссер Квентин Тарантино ранее завершил написание сценария для своего, возможно, последнего фильма. Рабочее название фильма — «Кинокритик» (The Movie Critic).