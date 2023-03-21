Валерия Гай Германика снимет сериал о княгине Ольге

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга». Съемки пройдут при участии кинокомпании «Марс Медиа» по заказу Первого канала. Зрители увидят художественное переосмысление истории X века и судьбы первой правительницы Руси княгини Ольги, которая приняла христианство. На данный момент проходит подготовка и кастинги. Съемки запланированы на середину лета.

Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моим ощущениям, могу снять только я. Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на «Княгине Ольге». Я думаю, это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень, — рассказала Германика.

По словам режиссера, она будет работать с молодой командой, которая даст зрителям возможность новым взглядом посмотреть на исторические фильмы. Германика отметила, что давно хотела заняться съемками такого кино и показать историю по-новому. Она также пояснила, что раскрывать все тайны кинокартины пока не планируется, но зрителей ожидает много ручной камеры и длинных кадров, чтобы погрузиться в другую эпоху.

Голливудский режиссер Квентин Тарантино ранее завершил написание сценария для своего, возможно, последнего фильма. Рабочее название фильма — «Кинокритик» (The Movie Critic).