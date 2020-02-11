Американские дистрибьюторы планируют расширить прокат фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо после его триумфа на премии «Оскар». В грядущий уик-энд количество кинотеатров, где можно будет увидеть картину, увеличится на две тысячи.
Компания Neon, занимавшаяся продвижением «Паразитов», выпустила фильм в октябре 2019 года в ограниченный прокат. Всего чуть более тысячи мест в стране показали ленту,
В настоящее время фильм «Паразиты» стал одним из лидеров по сборам среди картин на иностранном языке за всю историю кинопроката в США. В день проведения церемонии премии «Оскар» фильм заработал $35,5 млн.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Руффало может исполнить одну из главных ролей в сериале, созданном на основе ленты «Паразиты». Проект готовит телекомпания HBO.
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