https://static.news.ru/photo/537acfd0-4ce0-11ea-a202-fa163e074e61_660.jpg Хан Цзинь Вон и Пон Чжун Хо Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американские дистрибьюторы планируют расширить прокат фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо после его триумфа на премии «Оскар». В грядущий уик-энд количество кинотеатров, где можно будет увидеть картину, увеличится на две тысячи.

Компания Neon, занимавшаяся продвижением «Паразитов», выпустила фильм в октябре 2019 года в ограниченный прокат. Всего чуть более тысячи мест в стране показали ленту, сообщает The Hollywood Reporter.

В настоящее время фильм «Паразиты» стал одним из лидеров по сборам среди картин на иностранном языке за всю историю кинопроката в США. В день проведения церемонии премии «Оскар» фильм заработал $35,5 млн.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Руффало может исполнить одну из главных ролей в сериале, созданном на основе ленты «Паразиты». Проект готовит телекомпания HBO.