В США продают дом из фильма «Эдвард руки-ножницы»

https://static.news.ru/photo/b8543a6c-d814-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»/kinopoisk.ru

Коттедж, в котором проходили съёмки картины с Джонни Деппом в главной роли «Эдвард руки-ножницы» выставили на продажу. Купить его можно за $224 тысячи.

Дом находится в небольшом городке Лутц в штате Флорида. Его площадь 133 квадратных метра. Само здание 1989 года постройки, а со времён выхода фильма в 1990 году у него было всего два хозяина.

Несмотря на то, что фасад перекрасили, экстерьер резиденции из фильма всё также узнаваем. В доме три спальни и две ванные комнаты.

По сюжету картины, странного парня по имени Эдвард, у которого вместо рук — ножницы, в этот дом приглашает жить семья Боггсов.

Недавно стало известно о продаже другого дома, связанного с кино, но на этот раз российского. Муж звезды советского кино Надежды Румянцевой Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина продают дом актрисы. На такой шаг их толкнули финансовые трудности.

Двухэтажный особняк на Рублёвском шоссе находится в деревне Калчуга. Площадь дома — 217 квадратных метров, площадь земельного участка — 730 квадратных метров. В здании сделан евроремонт, есть камин, два балкона, санузел. Дом продаётся с мебелью за 42 млн рублей, но родственники киноактрисы готовы сделать скидку до 40 млн рублей, писал NEWS.ru.