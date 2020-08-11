В Сети появилась игра Спилберга, в которой можно побыть режиссёром

Итальянский геймдизайнер Паоло Педерчини опубликовал игру Director's Choices («Предпочтения режиссёра»), созданную американским режиссёром Стивеном Спилбергом. В ней можно самому попробовать себя в роли постановщика.
Оригинальная игра вышла в 1997 году и носила название Director’s Chair («Кресло режиссёра»). Актёрами в игре выступили Квентин Тарантино и Дженнифер Энистон.
New(ish) Release Steven Spielberg's Director's Choices
An interactive movie made with bootlegged footage from a terrible '90s CD-ROM.
Суть игры заключается в том, что пользователю показывают отрывок из фильма, после чего он сам должен выбрать из предложенных вариантов, как дальше будут развиваться события на экране. Все эпизоды Спилберг срежиссировал сам.
Интерактивный фильм с пиратской съёмкой, записанной в ужасном качестве в духе 90-х на CD-ROM, — описал игру Педерчини.
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