Кино

В Сети появилась игра Спилберга, в которой можно побыть режиссёром

18:10, 11 августа 2020
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Фото: imago stock&people/Global Look Press

Итальянский геймдизайнер Паоло Педерчини опубликовал игру Director's Choices («Предпочтения режиссёра»), созданную американским режиссёром Стивеном Спилбергом. В ней можно самому попробовать себя в роли постановщика.

Оригинальная игра вышла в 1997 году и носила название Director’s Chair («Кресло режиссёра»). Актёрами в игре выступили Квентин Тарантино и Дженнифер Энистон.

Суть игры заключается в том, что пользователю показывают отрывок из фильма, после чего он сам должен выбрать из предложенных вариантов, как дальше будут развиваться события на экране. Все эпизоды Спилберг срежиссировал сам.

Интерактивный фильм с пиратской съёмкой, записанной в ужасном качестве в духе 90-х на CD-ROM, — описал игру Педерчини.

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