В Сети появилась игра Спилберга, в которой можно побыть режиссёром

Итальянский геймдизайнер Паоло Педерчини опубликовал игру Director's Choices («Предпочтения режиссёра»), созданную американским режиссёром Стивеном Спилбергом. В ней можно самому попробовать себя в роли постановщика.

Оригинальная игра вышла в 1997 году и носила название Director’s Chair («Кресло режиссёра»). Актёрами в игре выступили Квентин Тарантино и Дженнифер Энистон.

New(ish) Release

Steven Spielberg's Director's Choices



An interactive movie made with bootlegged footage from a terrible '90s CD-ROM.



Starring Quentin Tarantino, Jennifer Aniston, Penn and Teller. https://t.co/Q0453nXD2O pic.twitter.com/pVYROFpaMO — Paolo Pedercini (@molleindustria) August 8, 2020

Суть игры заключается в том, что пользователю показывают отрывок из фильма, после чего он сам должен выбрать из предложенных вариантов, как дальше будут развиваться события на экране. Все эпизоды Спилберг срежиссировал сам.

Интерактивный фильм с пиратской съёмкой, записанной в ужасном качестве в духе 90-х на CD-ROM, — описал игру Педерчини.

