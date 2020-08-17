В России вышел сериал «Страна Лавкрафта»

https://static.news.ru/photo/5cd09a54-e0a8-11ea-9efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Страна Лавкрафта | Lovecraft Country/youtube.com

Российский стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал сериал «Страна Лавкрафта». Исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс, снявший фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Шоу основано на одноимённом романе Мэтта Раффа, в котором автор отсылки к работам Говарда Лавкрафта рассказывает о жизни чернокожего населения США в 1950-х годах. Главный герой — 22-летний ветеран Корейской войны по имени Аттикус. Он вместе с женой и дядей отправляется в путешествие по стране, чтобы найти отца. В пути им приходится иметь дело и с расистами, и с настоящими монстрами.

Сценарий написали Миша Грин, работавшая над проектом «Сыны анархии» и Джордан Пил, режиссёр хорроров «Прочь» и «Мы». Главные роли исполнили Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт и Кортни Б. Вэнс. Дата премьеры пока что не сообщается.

Как писал NEWS.ru, начал работу стриминговый сервис Chill. Это первая в России платформа, пользователям которой будут доступны мини-сериалы и короткометражные фильмы, предназначенные в первую очередь для просмотра с мобильных устройств.