В России снимут фильм по мотивам шоу «Орел и решка»

В России выпустят полнометражный художественный фильм по мотивам телевизионного шоу о путешествиях «Орёл и решка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на даные портала «Кинопоиск».
По имеющей информации, фильм будет называться «Орёл и решка. Кино». Сюжет картины
О месте проведения съёмок и источниках их финансирования не сообщается.
Главные роли в фильме исполнят актриса Александра Бортич, режиссёр Александр Молочников, а также шоумен Александр Гудков и Екатерина Варнава.
Премьера картины намечена на новогодние праздники 2022 года.
Ранее режиссёр Никита Михалков назвал причину, по которой российские фильмы не получат «Оскар».