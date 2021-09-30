В России снимут фильм по мотивам шоу «Орел и решка»

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В России выпустят полнометражный художественный фильм по мотивам телевизионного шоу о путешествиях «Орёл и решка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на даные портала «Кинопоиск».

По имеющей информации, фильм будет называться «Орёл и решка. Кино». Сюжет картины повествует о том, как продюсер тревел-шоу решил устроить съёмки программы в «одной из самых закрытых стран мира», дабы не допустить закрытия проекта, который покинули ведущие, режиссёры и операторы.

О месте проведения съёмок и источниках их финансирования не сообщается.

Главные роли в фильме исполнят актриса Александра Бортич, режиссёр Александр Молочников, а также шоумен Александр Гудков и Екатерина Варнава.

Премьера картины намечена на новогодние праздники 2022 года.

Ранее режиссёр Никита Михалков назвал причину, по которой российские фильмы не получат «Оскар».