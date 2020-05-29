В Подмосковье откроются шесть бесплатных автокинотеатров

https://static.news.ru/photo/3dbbd9d6-a1a0-11ea-a187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

В Московской области откроются шесть бесплатных муниципальных кинотеатров под открытым небом.

Об этом сообщает «Политика Сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря регионального министерства культуры Анну Потехину. По её словам, первые сеансы в автокинотеатрах запланированы на 1 июня. Новые кинопаркинги откроются в Истре, Домодедово, Одинцово. Список фильма ещё не определён.

Показы будут бесплатными, в парках и при парковках торговых центров, — сказала она.

При этом, согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, автокинотеатры в регионе откроются с 29 мая.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сеть кинотеатров «Каро» откроет автокинотеатры в России. Они будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Проект сейчас находится на стадии согласования. На экранах будут показывать популярные фильмы прошлых лет, недавние кинопремьеры и фестивальное кино проекта «Каро.Арт».