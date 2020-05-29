В Подмосковье откроются шесть бесплатных автокинотеатров

В Московской области откроются шесть бесплатных муниципальных кинотеатров под открытым небом.
Об этом
Показы будут бесплатными, в парках и при парковках торговых центров, — сказала она.
При этом, согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, автокинотеатры в регионе откроются с 29 мая.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сеть кинотеатров «Каро» откроет автокинотеатры в России. Они будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Проект сейчас находится на стадии согласования. На экранах будут показывать популярные фильмы прошлых лет, недавние кинопремьеры и фестивальное кино проекта «Каро.Арт».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен