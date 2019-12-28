https://static.news.ru/photo/6137d27e-2b09-11ea-9ce6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» Фото: 20th Century Fox Film Corporation

В грядущем сериале по «Звёздным войнам», рассказывающем про Оби-Вана Кеноби может появиться Люк Скайуокер.

Компании Disney+ и Lucasfilm в настоящее время подбирают актёра на роль Скайуокера, сообщает Comicbook.

Сюжет проекта расскажет о том, что происходило до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Как писал NEWS.ru, к роли Оби-Вана Кеноби может вернуться шотландский актёр Юэн Макгрегор. Он исполнил роль наставника Энакина Скайуокера в трёх фильмах франшизы.