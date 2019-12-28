В грядущем сериале по «Звёздным войнам», рассказывающем про Оби-Вана Кеноби может появиться Люк Скайуокер.
Компании Disney+ и Lucasfilm в настоящее время подбирают актёра на роль Скайуокера,
Сюжет проекта расскажет о том, что происходило до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
Как писал NEWS.ru, к роли Оби-Вана Кеноби может вернуться шотландский актёр Юэн Макгрегор. Он исполнил роль наставника Энакина Скайуокера в трёх фильмах франшизы.
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